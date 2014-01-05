أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو: المدربون الأجانب كثيرون جدا في الدوري الإنجليزي!

Google+ Print
مورينيو: المدربون الأجانب كثيرون جدا في الدوري الإنجليزي! مورينيو: المدربون الأجانب كثيرون جدا في الدوري الإنجليزي!

رغم أنه أجنبيا، إلا أن جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي لتشيلسي ينتقد عدم وجود العديد من المدربين الإنجليزي في المسابقة البريطانية الممتازة.

مورينيو مدرب تشيلسي صرح اليوم الأحد "أعرف أني أتحدث ضد نفسي بهذا القول، لكني أتحدث عن حقيقة كذلك".

وأوضح الاستثنائي "المدربون الإنجليز لا يعملون بشكل كبير في الدوري الإنجليزي، الأجانب كثر للغاية".

وتابع مدرب إنتر ميلان وريال مدريد الأسبق "لا أعلم السبب وراء ذلك، فالمدرب البريطاني جيد ولا يقل كفاءة عن الأجنبي".

وأضاف "حين أتيت أول مرة في 2004 كان الأجانب أقل بكثير من الوقت الراهن، الوضع هنا يتغير".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع