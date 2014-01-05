مورينيو: المدربون الأجانب كثيرون جدا في الدوري الإنجليزي!

رغم أنه أجنبيا، إلا أن جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي لتشيلسي ينتقد عدم وجود العديد من المدربين الإنجليزي في المسابقة البريطانية الممتازة.

مورينيو مدرب تشيلسي صرح اليوم الأحد "أعرف أني أتحدث ضد نفسي بهذا القول، لكني أتحدث عن حقيقة كذلك".

وأوضح الاستثنائي "المدربون الإنجليز لا يعملون بشكل كبير في الدوري الإنجليزي، الأجانب كثر للغاية".

وتابع مدرب إنتر ميلان وريال مدريد الأسبق "لا أعلم السبب وراء ذلك، فالمدرب البريطاني جيد ولا يقل كفاءة عن الأجنبي".

وأضاف "حين أتيت أول مرة في 2004 كان الأجانب أقل بكثير من الوقت الراهن، الوضع هنا يتغير".