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قتيل في مواجهات جديدة في طرابلس بشمال لبنان

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قتيل في مواجهات جديدة في طرابلس بشمال لبنان قتيل في مواجهات جديدة في طرابلس بشمال لبنان

قال مصدر أمني لبناني، الأحد، إن شخصًا قتل بإطلاق رصاص في طرابلس بشمال لبنان، التي تتكرر فيها المواجهات بين أنصار النظام السوري ومعارضيه.

وأضاف المصدر أن سائق سيارة أجرة في الستينيات من عمره أصيب برصاص قناص، فيما كان يقود سيارته في أحد شوارع منطقة باب التبانة، لافتًا إلى أنه أصيب برصاصة في رأسه.

ومنذ بداية النزاع في سوريا، حدثت 18 جولة من القتال بين منطقتي جبل محسن المؤيدة للنظام السوري، وباب التبانة المناصرة للمعارضة السورية، أوقعت عشرات القتلى.

وأوضح المصدر الأمني أن تبادلًا لإطلاق النار حدث منذ، مساء السبت، وتصاعدت وتيرته، صباح الأحد، مخلفًا أيضًا 8 جرحى.

وقالت: «بادلت المنطقتان القصف طوال الليل، لافتًا إلى أن الجيش اللبناني المنتشر في منطقة المواجهات، يرد على مصادر النيران في محاولة لاحتواء الوضع».

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