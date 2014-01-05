"الزراعة": شائعات "مغرضة" تستهدف التأثير على خطط تطوير حديقة الحيوان

نفى الدكتور نبيل صدقى، المشرف على حدائق الحيوان، والدكتورة فاطمة تمام رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، ما رددته مواقع التواصل الاجتماعى عن حدوث حريق فى حديقة حيوان الجيزة، بينما استغرب المسئولان تكرار شائعات لا ترتبط بالواقع بأى صلة، مشيرين إلى أن ذلك يؤثر على سمعة الحديقة ويهدد الجهود التى تقوم بها الدولة لتطوير الحديقة وإعادتها إلى مصاف الحدائق الدولية الشهيرة، وتعد من الشائعات "المغرضة".

وقال نبيل صدقى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "لدينا خطط لتطوير الحديقة، ونخطط لمجموعة من المشروعات التى تستهدف تطوير أماكن إيواء الحيوانات البرية بالحديقة، ومراجعة المخطط الحالى للمساحات الخضراء داخل الحديقة لجذب المزيد من رواد الحديقة، بالإضافة إلى تطوير عدد من الحدائق فى المحافظات".

للمزيد من تقارير مصرية

>وزيرا التضامن والتنمية المحلية يفتتحان معرض "ديارنا ٢٠١٤"

نشطاء يتجمعون أمام دار القضاء للتضامن مع علاء عبد الفتاح وشقيقته

خبراء مياه حوض النيل يواصلون اجتماعاتهم حول سد النهضة بالخرطوم

>