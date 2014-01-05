وزارة الصحة ترفض ضم بيطريى وزارة الزراعة لكادر الأطباء

قال الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، إنه التقى، منذ قليل، الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، على مدار أكثر من 30 دقيقة، للتباحث حول مسألة استبعاد البيطريين من كادر العاملين بالمهن الطبية.

وأكد نقيب البيطريين لـ"اليوم السابع" أن وزيرة الصحة أصرت على استمرار ضم البيطريين العاملين بوزارة الصحة فقط لمشروع الحوافز البديل عن الكادر، وأشارت وزيرة الصحة إلى قيامها بإضافة الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة للمشروع الأصلى للكادر، لكن وزارة المالية قامت بحذفهم من المشروع الأصلى بدعوى أن كل وزارة تقوم بعمل كادر خاص بأعضائها.

وأضافت وزيرة الصحة أن مشروع الحوافز الذى تم إقراره من مجلس الوزراء قبل أيام خاص فقط بالعاملين فى وزارة الصحة، وأكد نقيب البيطريين أن حقوق البيطريين لن تضيع بين وزارات الزراعة والمالية والصحة، مؤكدا أن الأطباء البيطريين مصرّون على الإضراب الجزئى بالمحاجر والمجازر لحين استرداد حقوقهم.

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