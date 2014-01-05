هيئة التأديب بنقابة الصحفيين توقف رئيس تحرير النبأ عن العمل تسعة أشهر

قررت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين وقف حاتم ممدوح مهران، رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير جريدة النبأ الوطنى، عن مزاولة مهنة الصحافة لتسعة أشهر مع نقل اسمه لجدول غير المشتغلين خلال فترة العقوبة، وصرح علاء ثابت، عضو مجلس النقابة فى تصريح صحفى، بإنه لأول مرة يصدر مثل هذا الحكم ضد رئيس تحرير حالى، مشيرا إلى أن نقيب الصحفيين لا يعقب على القرار، ولكن يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية العليا.

وأرجع "ثابت" الحكم إلى قيام الجريدة بنشر صور فى صفحتيها الأولى والأخيرة رأتها هيئة التأدب "فاضحة وخادشة للحياء العام، وتثير نفور الناس واشمئزازهم"، واعتبرت هيئة التأديب أن سلامة النية مفقودة والنقد المباح منعدم والإخلال الحاصل بآداب المهنة وتقاليدها واضح مع عدم الالتزام بالواجبات التى يفرضها قانون الصحافة وميثاق الشرف الصحفى، وأنه بناء على كل ما تقدم فقد أصدرت الهيئة قرارها.

وأشار "ثابت" إلى أن العدد محل المخالفات هو العدد 922 من الجريدة والصادر فى السادس من مايو عام 2007، وقال "ثابت" إنه تم كذلك إصدار حكم بحق الصحفى عامر عيد نقيب الصحفيين السابق بالإسكندرية بعدم مزاولة مهنته لأسباب متعلقة بأنه استخدم الرسائل القصيرة sms والإنترنت فى إلصاق أوصاف مزرية بحق بعض الصحفيين والشخصيات العامة وضباط الشرطة ورجال أعمال بالإسكندرية.

وأوضح أن الهيئة تنجز كل الدعاوى التأديبية وتنعقد كل يوم أحد لإصدار قراراتها فى 87 قضية تنظرها، وتضم عددا من كبار الصحفيين، مشيرا إلى أن هيئة التأديب أصدرت خلال الفترة الماضية 11 حكما تأديبيا للمرة الأولى فى تاريخ نقابة الصحفيين بدأت بالوقف من ثلاثة أشهر وحتى عام.

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