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فتح تحقيق فى المغرب بعد تكفير شيخ سلفى لمسئول طالب بمنع تعدد الزوجات

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فتح تحقيق فى المغرب بعد تكفير شيخ سلفى لمسئول طالب بمنع تعدد الزوجات فتح تحقيق فى المغرب بعد تكفير شيخ سلفى لمسئول طالب بمنع تعدد الزوجات

أعلنت النيابة العامة فى الدار البيضاء، اليوم الأحد، أنها فتحت تحقيقًا بحق شيخ سلفى إثر اتهامه مسئولا فى المعارضة بـ"الكفر" بسبب مطالبة الأخير السلطات بمنع تعدد الزوجات فى المملكة.

وقالت النيابة العامة فى بيان، إن وكيل الملك النائب العام، أمر بإجراء بحث فى "التصريحات التى أفضى بها عبد الحميد أبو النعيم فى شريط الفيديو المتداول عبر موقع يوتيوب، والتى ارتأت النيابة العامة أنها تتضمن إهانة لبعض الهيئات المنظمة".

وأضاف البيان، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى الموضوع على ضوء نتائج البحث المأمور به". وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية – معارض، دعا قبل أيام إلى منع تعدد الزوجات فى المملكة، وكذلك إلى بحث تعديل أحكام قانون الإرث الذى يعتمد الشريعة الإسلامية وتحصل فيه المرأة على نصف ما يحصل عليه الرجل.

وإثر هذه الدعوة، نشر الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم المغربي شريط على موقع يوتيوب وجه فيه انتقادات لاذعة إلى لشكر متهما إياه بـ"الكفر" وبأنه "يحارب الله ورسوله ودينه"، ويريد "مسخ الهوية الإسلامية للمجتمع المغربى".

وكان إصلاح قانون الأحوال الشخصية الذى أجراه الملك محمد السادس فى 2004، جعل تعدد الزوجات أكثر صعوبة، ولكنه لم يمنعه بالمطلق، فقد أصبح لزامًا على المتزوج لكى يتمكن من الزواج من امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة أن يحصل على موافقة بقية زوجاته، وكذلك على رخصة من المحكمة.

وأثارت تصريحات الشيخ السلفى عاصفة ردود فعل فى الصحافة المغربية، وكانت أيضًا مدار بحث فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى الذي يعقب جلسة التى يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية الإسلامى.
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