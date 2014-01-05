الكويت تستضيف مؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى 18 يناير الجارى

تستضيف دولة الكويت المؤتمر العشرين للاتحاد البرلمانى العربى، الذى يعقد تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى الفترة من 18 إلى 20 شهر يناير الجارى •

ومن المقرر، أن يتناول المؤتمر فى اجتماعه الموضوعات والمشاكل التى تهم المنطقة العربية وكافة المستجدات على الصعيدين العربى والعالمى•

كما سيناقش رؤساء البرلمانات العربية فى اجتماعهم القضية الفلسطينية وموضوع القدس كعاصمة لدولة فلسطين، إضافة إلى العدوان الإسرائيلى المتكرر والمستمر على الأراضى المحتلة وسبل دعم الشعب الفلسطينى المحتل •

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، قد عقد اجتماعًا فى وقت سابق من اليوم مع جميع أعضاء مكتب المجلس لبحث استعدادات الأمانة العامة للمؤتمر الـ20 للاتحاد البرلمانى العربى، الذى يعقد لمدة ثلاثة أيام فى الكويت•

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