زوجة سمير جعجع تعلن تلقيها تهديدات بالقتل

أعلنت النائبة اللبنانية ستريدا جعجع زوجة رئيس حزب القوات اللبنانية أنها تلقت تهديد بالقتل من خلال اتصالات على هاتفها الخاص.

وقال المكتب الإعلامى لستريدا جعجع اليوم الأحد "إنها اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء أمس بدأت تتلقى على هاتفها لخلوى الخاص سلسلة اتصالات من أرقام خلوية محلية، ومن ثم أرقام دولية خارجية ومن أرقام مخفية، موضحا أن الاتصالات التى تولى الرد عليها معاونوها تضمنت تهديدات شخصية بالقتل وشتائم وعبارات بذيئة".

وبين أن هذه الاتصالات استمرت على المنوال نفسه مساء أمس لتتوقف وتعاود فى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، لتشمل أيضا خدمة الواتس آب متضمنة التهديدات والشتائم نفسها، على غرار ما حدث مع النائب عن تيار المستقبل أحمد فتفت والإعلاميين مى شدياق، ونديم قطيش.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية فى قوى الأمن الداخلى للقيام بالتحريات اللازمة من أجل معرفة هويات المتصلين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يتبع هذا الأسلوب المشين، الذى لن يؤثر على المواقف الثابتة للنائب ستريدا جعجع.

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