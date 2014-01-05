رئيس البرلمان التركى يزور الكويت

وصل رئيس مجلس الأمة البرلمان التركى "جميل تشيتشك" الكويت، فى زيارة رسمية، يلتقى خلالها أمير الكويت، وكان فى استقبال تيشتشك والوفد البرلمانى المرافق، فى مطار الكويت الدولى، رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق على الغانم، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية "الكويتية – التركية"، فيصل الشايع، وأعضاء اللجنة، إضافة إلى السفير التركى لدى الكويت "مراد تامر".

ويرافق رئيس البرلمان التركى أثناء زيارته، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية - الكويتية إسرافيل قيشلا، والنائبان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم "عصمت صو"، و"غونول بكين شاه كولو بى"، والنائب عن حزب الشعب الجمهورى "على إحسان كوكتورك"، والبرلمانى فى حزب الحركة القومية "مصطفى أردم".

ويزور "تشيتشك" فى مستهل جولته "المركز العلمى الكويتى"، برفقة "الشايع"، ومن المنتظر أن يجتمع رئيس البرلمان التركى والوفد المرافق له مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غداً.

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