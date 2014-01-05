رئيس هيئة ميناء دمياط الجديد يبدأ "على نظافة"

كتب : سهاد الخضري منذ 60 دقيقة

بدأت ميناء دمياط حملة تنظيف وتجميل تشمل إعادة النظر في جميع الميادين والطرق وأرصفة الميناء.

كان اللواء بحري أ.ح مصطفى عامر، رئيس هيئة الميناء، قد أمر بإعادة ترتيب وتجميل منطقة "كانوبي الخروج" بالميناء كمرحلة أولى للحملة.

جدير بالذكر أن اللواء مصطفى عامر تولى رئاسة هيئة ميناء دمياط اعتبارًا من 26 ديسمبر الماضي، رافعًا شعار "العمل الميداني أولاً".

وقام "عامر" بإعطاء تعليماته لجميع قيادات الهيئة بالتواجد في الساحات وميادين العمل والأرصفة، كل فيما يخصه، بمجرد الوصول إلى الميناء وحتى انتهاء مواعيد عملهم الرسمية.