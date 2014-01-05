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انشقاق 5 من "الحرية والعدالة" و"الإخوان" بدمياط بسبب الأعمال العدائية لـ"الجماعة"

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انشقاق 5 من "الحرية والعدالة" و"الإخوان" بدمياط بسبب الأعمال العدائية لـ"الجماعة" انشقاق 5 من "الحرية والعدالة" و"الإخوان" بدمياط بسبب الأعمال العدائية لـ"الجماعة"

كتب : سهاد الخضرى منذ 45 دقيقة

تقدم للرائد حسين القندقلي، رئيس مباحث مركز شرطة دمياط، 5 من أعضاء تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة لتسليم كارنيهات العضوية الخاصة بهم، مطالبين إثبات عدم انتمائهم للحزب أو للجماعة، وذلك لما ترتكبه عناصر الجماعة من أعمال عدائية ضد المؤسسة العسكرية وجهاز الشرطة وأعمال تخريبية، وكذلك مظاهراتهم المتكررة التي تؤثر على استقرار البلاد وأنهم ينأوا بأنفسهم من تلك الأفعال.

والمنشقّون هم:

عبده محمود محمد الخضري (27 عامًا، نجار، يحمل كارنيه حزب الحرية والعدالة رقم 315522) ومحمود محمود محمد الخضري (27 عامًا، نجّار، يحمل كارنيه حزب الحرية والعدالة رقم 215223) ومحمد محمد محمد الدقناوي (47 عامًا، نجّار، يحمل كارنيه حزب الحرية والعدالة رقم 187464) ومحمد عبدالعزيز علام الديك (38 عامًا، عامل) ومحمود جمعة المتولي غنيم (30 عامًا، إستورجي) وجميعهم مقيمون بناحية العنانية دائرة المركز.

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