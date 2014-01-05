بالصور| المصري محمود محيي ينافس على لقب "ستار أكاديمي" بعد وصوله لـ"البرايم الختامي"

كتب : فاطمة النشابي الأحد 05-01-2014 15:55

نجح محمود محيي، المتسابق المصري في "ستار أكاديمي" للوصول إلى نهائي البرنامج للمنافسة على لقب الموسم التاسع.

محمود ينافس على اللقب في النهائي، كلاً من جون شهيد من لبنان، وزينب أسامة من المغرب.

ويعلق المصريون آمالهم وأحلامهم على محمود الذي يمثل مصر في نهائيات "ستار أكاديمي" ويأملون في أن يحقق اللقب الثالث لمصر في هذه المسابقة بعد أن حققه في الموسم الأول محمد عطية، وفي الموسم الماضي المطربة نسمة محجوب.

ويحل كل من النجمين وائل كافوري وإليسا، ضيفين على البرنامج في حلقته الأخيرة، في الثامنة من مساء الخميس المقبل، على قناة "سي بي سي" ليقدما باقة من أجمل أغنياتهما مع محمود وجان وزينب كما يشاركان في تتويج نجم الموسم التاسع.

البرنامج تقدمه الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة.