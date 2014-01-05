رئيس قناة النيل الدولية: تحويل مخرجي الشيفت الصباحي الذين أذاعوا فيلم "إنجازات مرسي" للتحقيق

كتب : رانيا محمود الأحد 05-01-2014 16:41

قالت د.ميرفت محسن، رئيسة قناة النيل الدولية، إن صفاء حجازي، رئيسة قطاع الأخبار، أحالت المخرجين والقائمين على الشيفت الصباحى بالقناة للتحقيق وإيقافهم عن العمل فى شيفتات الهواء، بسبب هذا الخطأ الفادح، الذي تسبب في إذاعة فيلم عن إنجازات الرئيس المخلوع محمد مرسي للتحقيق، مضيفة في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنها لم تعلم عن هذا الفيلم أي شيء، وأنه أذيع عن طريق الخطأ، وأن الأمر كله الآن في يد الشؤون القانونية للتحقيق فيه.

وكانت قناة "النيل الدولية" قد أذاعت مقطعا من فيلم يتحدث عن إنجازات الرئيس المخلوع محمد مرسي، وبدون ترجمة، قبل أن يتم اكتشاف الخطأ علي الشاشة بعد ثماني دقائق من الإذاعة.