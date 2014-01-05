كيفية تكبير الثدى من خلال الجراحة

تعانى كثير من السيدات من مشكلة صغر حجم الثدى، وقد يتطلب الأمر الخضوع إلى جراحة، فكيف يتم ذلك.. يقول الدكتور عمرو النجارى أستاذ جراحة التجميل بكلية طب عين شمس، إن جراحة تكبير الثدى من أشهر الجراحات التجميلية فى الوقت الحالى.

وأضاف النجارى، أنه يتم استخدام طريقة شفط الدهون، (السيلويت) من بعض أجزاء من الجسم مع الاحتفاظ بالخلايا الجزعية، ثم يتم وضع مناظير (أنابيب رفيعة) بالثدى مع وضع الدهون مرة أخرى لتكبير الثدى ويكون التخدير موضعيا، لا يحتاج الجراحة إلى جروح أو البقاء لمدة طويلة بالمستشفى.

وأضاف "الجارى" أنه يتم استخراج الدهون من الجسم بطريق حقن الميزوثيرانى، وهى مواد تعمل على تكسير الدهون مع الحفاظ على الخلايا الطبيعية للجسم، لذا تعتبر من المواد الآمنة لشفط الدهون، ويمكن استخدامها لشفط الدهون من بعض المناطق المراد فقدان الوزن بها، بالإضافة إلى استخدامها فى عمليات تكبير الثدى.

وأوضح أن هناك عدة طرق أخرى، يمكن من خلالها شفط الدهون من الجسم مثل استخدام أجهزة الليزر البارد LASER LIPOLYSIS، بالإضافة إلى استخدام جهاز الموجات الصوتية ULTRA SONIC CAVITATION والتى تعمل على تفتيت الدهون، ويتم استعمال أجهزة R.F ترهله نتيجة نقصان حيز المساحة للعمل على شد الجلد بالإضافة إلى تحسين الدورة الليمفاوية، وهى المسئولة عن زيادة معدلات إخراج الماء والدهون من الجسم.

للمزيد من الاخبار الصحة

>تعرف على أسباب الإصابة بحساسية أدوية القلب

نصائح بسيطة للتخلص من كحة الطقس البارد

عقار جديد لعلاج قصور القلب الحاد من المنتظر إصداره خلال هذا العام