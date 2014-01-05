الإهمال فى التهابات الأسنان يجعلها مزمنة ويسبب آلاما فى العصب

كثير من الأشخاص لا يهتمون بصحة ونظافة أسنانهم، وذلك يؤثر على صحة الأسنان، مما قد يؤدى إلى حدوث التهابات نتيجة بعض البكتيريا الناتجة عن تخمر الطعام فى الأسنان.

تقول الدكتورة بسمة موسى أستاذ طب الأسنان جامعة القاهرة إن التهابات الأسنان تكون نتيجة لتسوس الأسنان الناتجة عن تخمر الطعام المتراكم بين الأسنان، وينتج عنه بعض الميكروبات التى تفرز نوعا من الأحماض التى تؤدى إلى وجود التهابات بالأسنان.

تضيف أستاذ طب الأسنان أن فى حالة إهمال التهابات الأسنان تتحول إلى التهابات مزمنة، ويصل الالتهاب داخل العصب، ويؤدى إلى حدوث آلام شديدة تخرج من عصب الأسنان لعظام الفك، مشيرة إلى أن فى الحالات الحادة تخرج الالتهابات خارج الأسنان وتصل للأنسجة اللينة مثل الخد، وتتسبب فى التهابات شديدة وخراريج تؤثر على البلع، مما تتسبب أيضا فى حدوث اختناق لعدم القدرة على التنفس.

> تشير "بسمة" إلى أن يوجد نوع من أنواع البكتيريا، يكون متواجدا بالفم أثناء التهابات الأسنان، إذا تم نزول هذه البكتيريا عن طريق الدم عند خلع الأسنان، فتؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب إذا كان يوجد لديهم استعداد للإصابة، مضيفة أن الأشخاص الذين يوجد لديهم مشاكل فى صمامات القلب، يجب أن يتم علاجها بعد جرعة مضاد حيوى طويل المفعول يتم علاج التهابات الأسنان.

توضح الطبيبة أن علاج التهابات اللثة يكون عن طريق التنظيف بالفرشاة والمضمضة مع أخذ جرعة مضاد حيوى مناسب للبكتيريا الهواية واللا هوائية، كما يجب أخذ مسكن حتى يقلل من الالتهابات والألم.

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