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علاوى: على بغداد أن تبحث مع دمشق منع تسلل "القاعدة" إلى العراق

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علاوى: على بغداد أن تبحث مع دمشق منع تسلل "القاعدة" إلى العراق علاوى: على بغداد أن تبحث مع دمشق منع تسلل "القاعدة" إلى العراق

قال رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء السابق إياد علاوى، إنه من الضرورة أن يتم اتخاذ مسألة تسلل القاعدة إلى العراق على "محمل الجد".

وفى مؤتمر صحفى عقده علاوى اليوم الأحد بمقره وسط بغداد بحضور أعضاء بـ"ائتلاف الوطنية"، قال علاوى: "يجب أن تناقش العراقية هذا الأمر مع الحكومة السورية التى هى صديقة لها كما عليها بالمبادرة مثلما عملت أنا سابقا والتحدث مع الحكومة السورية كى تمنع تسلل القاعدة إلى العراق".

و"ائتلاف الوطنية" هو ائتلاف جديد أعلن عنه علاوى الشهر الماضى للمشاركة فى الانتخابات النيابية العراقية القادمة فى شهر إبريل المقبل، حيث يتزعمه علاوى ويضم 16 كيانا سياسيا وشخصيات برلمانية ووطنية.

وخلال المؤتمر أطلق علاوي، مبادرة أطلق عليها "كلنا ضد الإرهاب" لنزع فتيل الأزمة المتفجرة فى محافظة الأنبار غربى العراق بسبب الاشتباكات العنيفة الدائرة بين "ثوار العشائر" وقوات الأمن من جهة، وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش" من جهة أخرى والذين تسللوا إلى داخل محافظة الانبار.

وتضمنت المبادرة 7 نقاط: الأولى سحب قوات الجيش من المدن بموازاة توقف أبناء العشائر وعموم المواطنيين فيها عن المظاهر المسلحة وإحلال الشرطة والأمن لحفظ الامن الداخلى وفقا للدستور العراقي.

النقطة الثانية: البدء بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين السلميين.

النقطة الثالثة: إطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء من السجون العراقية.

النقطة الرابعة: وقف التصعيد الاعلامى والتصريحات المستفزة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

النقطة الخامسة: تعويض المتضررين من المدنيين وأبناء العشائر وشهداء وجرحى القوات المسلحة.

النقطة السادسة: تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقوة السياسية الأساسية والعشائر الممثلين عن التظاهرات والمعتصمين للإشراف على المقترحات أعلاه والتأكد من تطابق الممارسات مع الدستور.

النقطة السابعة: احترام الدستور والالتزام بتنفيذ النصوص المتعلقة بحصانة أعضاء مجلس النواب أو رفعها عنهم، وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية والنتائج المترتبة عليها مخالفة للدستور.

وبحسب علاوى ، فقد تم تشكيل لجان للذهاب إلى الأطراف المعنية وحتى الحكومة من أجل طرح هذه المبادرة عليهم لوقف نزيف الدم الجارى فى العراق.

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