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حزب الله: قتالنا فى سوريا منع سيطرة التكفيريين على حدود بلادنا

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حزب الله: قتالنا فى سوريا منع سيطرة التكفيريين على حدود بلادنا حزب الله: قتالنا فى سوريا منع سيطرة التكفيريين على حدود بلادنا

دافع النائب اللبنانى محمد رعد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله عن مشاركة حزبه فى الحرب السورية، قائلا إن قتاله "أى الحزب" فى سوريا، من أجل حماية أهلنا ومنع التكفيريين من السيطرة على هذه الحدود ، على حد وصفه.

وأضاف رئيس كتلة حزب الله، متسائلا كيف سيكون الوضع فى بلدنا لو لم يقاتل حزب الله عند الحدود اللبنانية السورية من أجل حماية أهلنا ومنع هؤلاء التكفيريين من السيطرة على هذه الحدود ؟.

وتابع رعد خلال احتفال تأبينى فى النادى الحسينى لبلدة حاروف الجنوبية اللبنانية اليوم الأحد، " إننا نواجه نمطا من الإرهاب هو صنيعة أدعياء حقوق الإنسان والديمقراطية فى بلدنا والمنطقة وكلما حصل تفجير سيارة أو جريمة إرهابية نسمع السمفونية ذاتها، بأن هذا الفعل مدان ولكن سببه تدخل حزب الله فى سوريا ندعو هؤلاء للكفِّ عن هذه المعزوفة التبريرية ".

واستطرد "إننا نرى الآن السيارات المتفجرة التى تتسلل إلى الداخل اللبناني، ونسأل الفريق الآخر إذا كان الحال هو هذا الآن فماذا تريدون ؟ هل تريدون أن تفجروا كل الوطن والمناطق ؟ ندعوكم إلى التفكر فى ما لو أصبح هؤلاء الإرهابيون يسيطرون على سوريا والحدود فأين سيكون الأمن اللبنانى والحق فى إبداء الرأى فى ظل تسلط هؤلاء الذين لا يعرفون من الدين إلا شكله".

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