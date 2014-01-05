مدير أمن القليوبية يكرم معاون مباحث قسم شبرا الخيمة تقديرا لمجهوداته

قام اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، فى لافتة طيبة لتكريم الضباط المتميزين والأفراد بنطاق أقسام ومراكز المحافظة؛ تقديرا لبذلهم مجهودات كبيرة فى أداء عملهم الشرطى لإعادة الأمن والأمان لكل مواطن، بتكريم الملازم أول محمد عفيفى معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ورقيب وحيد محمد مصلحى، من قوة مباحث القسم بعدما قاما بضبط أحد المسجلين خطر وبحوزته 16 قنبلة بدائية الصنع.

وقال اللواء محمود يسرى مدير الأمن، إن تكريم الضباط والأفراد يأتى حرصا على تقدير دورهم فى الحفاظ على المنظومة الأمنية وإعادة الاستقرار للمواطنين وضبط الخارجين عن القانون فى إطار الحملات الأمنية المستمرة.

وطالب مدير الأمن كافة الضباط والأفراد بمواصلة العمل وتحقيق أعلى درجات الأمن والانضباط فى جميع مدن وقرى المحافظة.

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