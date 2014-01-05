أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن القليوبية يكرم معاون مباحث قسم شبرا الخيمة تقديرا لمجهوداته

Google+ Print

قام اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، فى لافتة طيبة لتكريم الضباط المتميزين والأفراد بنطاق أقسام ومراكز المحافظة؛ تقديرا لبذلهم مجهودات كبيرة فى أداء عملهم الشرطى لإعادة الأمن والأمان لكل مواطن، بتكريم الملازم أول محمد عفيفى معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ورقيب وحيد محمد مصلحى، من قوة مباحث القسم بعدما قاما بضبط أحد المسجلين خطر وبحوزته 16 قنبلة بدائية الصنع.

وقال اللواء محمود يسرى مدير الأمن، إن تكريم الضباط والأفراد يأتى حرصا على تقدير دورهم فى الحفاظ على المنظومة الأمنية وإعادة الاستقرار للمواطنين وضبط الخارجين عن القانون فى إطار الحملات الأمنية المستمرة.

وطالب مدير الأمن كافة الضباط والأفراد بمواصلة العمل وتحقيق أعلى درجات الأمن والانضباط فى جميع مدن وقرى المحافظة.


>1.jpg
>
>
>G52c984f72ccdb.jpg
>
>
>G52c984f858fe9.jpg
>
>
>G52c984f988d9f.jpg
>
>
>G52c984faa8979.jpg
>

للمزيد من أخبار المحافظات
>اعتصام عشرات الموظفين بديوان عام "الدقهلية" بمكتب المحافظ

جسم غريب أمام مجلس مدينة تلا يثير الذعر بين الأهالى

انتظام امتحانات الشهادة الابتدائية بالغربية وسط تعزيزات أمنية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365