محافظ الوادى الجديد يوزع إعانات القوات المسلحة على فقراء الفرافرة

وزع اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الأحد، مجموعة من المساعدات العينية وهدايا من القوات المسلحة على الأسر محدودة الدخل بمدينة الفرافرة فى إطار جولته التفقدية لأحد المشروعات الاستثمارية الزراعية بمنطقة أبو منقار.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من القائمين على هذه المشروعات، مؤكدًا أنه سوف يتم تنفيذ مشروعات مماثلة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ الإقليم أن القوات المسلحة لم تنس الفقراء على مستوى الجمهورية بما فى ذلك فقراء الوادى الجديد حيث تقوم تباعًا بتوزيع المساعدات المادية والعينية على الفقراء من أبناء المحافظة خاصة بالقرى النائية، حيث قام بتوزيع جزء منها صباح اليوم بتسليم الأسر الفقيرة بطاطين وسلع غذائية ومساعدات مالية فى إطار المشاركة الوجدانية من القوات المسلحة والمحافظة للأسر الفقيرة.

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