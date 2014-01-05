القبض على لصوص استولوا على سيارة نقل محملة بهواتف محمولة

نجحت أجهزة البحث الجنائى بكفرالشيخ فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقه سيارة نقل محملة بعدد كبير من الهواتف المحمول من قائدها بالإكراه، وتعيد المسروقات، إذ تلقى مركز شرطة مطوبس بلاغاً من المواطن “هـانى . ع . ن ” 23 سنة سائق ومقيم بمحافظة مطروح، يفيد بأنه حال قيادته السيارة النقل رقم (ج هـ ى 7965 مصر ) والمحملة ( بعدد 900 جهاز هاتف محمول مختلفة الأنواع ، وكمية من قطع الغيار الخاصة بها ) ، لتوصيلها إلى مالكها المدعو “إبراهيم . إ . إ” 38 سنة صاحب شركة إستيراد وتصدير ومقيم بمحافظة الدقهلية،وبناحية معدية رشيد بدائرة المركز إعترض طريقه عدة أشخاص مجهولين، وقاموا بالاستيلاء على السيارة بحمولتها إكراهاً عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وفروا هاربين.

وإنتقلت على الفور قوة أمنية إلى محل الواقعة ، وبتمشيط المنطقة عثر على السيارة دون حمولتها.

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها.

وواصلت المباحث جهودها وراء مرتكبى الواقعة ونجحت فى القبض على كل من “محمد . م . س” 25 سنة سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس وسبق إتهامه فى 3 قضايا، آخرها قضية خيانة أمانة، و”حمدان . ر . ش” 27 سنة سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس، و”محمد . ع . أ” 30 سنة عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس إذ سبق اتهامه فى 15 قضية ( سرقة ، ضرب ، خيانة أمانة ، تبديد)، و”أحمد . س . ن” 37 سنة سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس وسبق اتهامه فى قضية (تبديد)، و”هيثم . م . ج” 21 سنة عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى ، وبحوزة كل منهما ( سلاح أبيض عبارة عن مطواه )، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، مستخدمين الأسلحة البيضاء المضبوطه ، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.