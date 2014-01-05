غدا.. بدء المؤتمرات السياحية لحث العاملين على المشاركة والتصويت بـ"نعم " فى الاستفتاء

"الطيران" تستعين بعمرو موسى للترويج للدستور .. "فلا" : جسر برى لنقل العاملين المغتربين إلى مقار انتخابهم .. وعبدالرازق : تقدمنا بخطاب لرئاسة الوزراء للسماح بإقامة لجان للمغتربين

كتب : عبده أبوغنيمة الأحد 05-01-2014 16:39

يبدأ غدا مسئولى قطاعى السياحة والطيران المدنى، عقد مؤتمرات جماهيرية لحث العاملين على المشاركة الايجابية فى التصويت على الدستور ، حيث يقام اليوم مؤتمر للعاملين بالطيران المدنى للتعريف بالدستور وأهمية المشاركة لدعم الاستقرار والمضى قدما فى تحقيق خارطة الطريق وذلك بحضور عمرو موسى رئيس لجنة الـ 50 والمهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدنى ، كما يدشن اتحاد الغرف السياحية باكورة مؤتمراته بالمدن السياحية بعقد مؤتمر بشرم الشيخ.

، وقال عادل عبدالرازق عضو إتحاد الغرف السياحية ان البداية ستكون بعقد مؤتمر بمدينة شرم الشيخ لمدة يومين يعقبه أخر بالأقصر يوم 10 يناير وتختتم اللقاءات بمؤتمر بأسوان يوم 12 يناير الجارى، وأضاف لـ"الوطن " ان المؤتمرات ستقام تحت شعار " إقرار الدستور .. عودة للسياحة " بأعتبار ان المضى قدما بخارطة الطريق يدعم الاستقرار ما يؤدى إلى عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية ، لافتا إلى حضور أعضاء من لجنة الـ50 فضلا عن خبراء دستوريين لتعريف العاملين بأهمية التصويت بـ"نعم " وشرح المواد الخلافية ، موضحا أنه تم توجية الدعوة لكافة العاملين بالقطاع السياحى بهذه المدن لحضور المؤتمرات، مشيرا إلى وجود دوافع كبيرة لدى العاملين بالسياحة للموافقة على الدستور أهمها الحفاظ على لقمة العيش وإنهاء الفترة الانتقالية الحالية التى دفع القطاع السياحى الفاتورة الاكبر من خسائرها.

وكشف عبدالرازق عن تقدم الاتحاد بخطاب إلى رئاسة الوزراء للسماح بإقامة لجان إنتخابية للعاملين المغتربين كى يتمكن نحو 500 ألف عامل بكل من شرم الشيخ والغردقة والاقصر واسوان ومرسى علم من المشاركة فى هذا الاستحقاق الديمقراطى ، كاشفا عن وجود خطط بديلة لنقل العاملين للتصويت بمقار انتخابهم الاصلية الا انها لن تشمل سوى 10% من الاعداد الموجودة بتلك المدن.

ومن جهته كشف محمد فلا عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الاحمرن عن وجود إتفاق بين مستثمرى السياحة ومحافظة البحر الاحمر وجمعية رجال الاعمال على تسيير جسر برى لنقل العاملين بالتبادل بين يومى الاستفتاء إلى مقارهم الانتخابية بما لايؤثر على سير العمل خاصة إلى محافظات الصعيد القريبة حتى يتسنى الحصول على أعلى نسبة مشاركة فى صناعة دستور مصر بعد الثورة ، متوقعاً ان يسجل العاملين بالسياحة أكبر نسبة مشاركة بين العاملين بقطاعات الدولة فى الاستفتاء، وأضاف لـ"الوطن " ان مديرى الموارد البشرية بالفنادق أقاموا ندوات مع العاملين لتعريفهم بأهمية التصويت بـ"نعم " وشرح الفوائد التى ستعود على القطاع السياحى من إقرار الدستور والمضى قدما فى خارطة الطريق.

يشار إلى ان الاتحادات المهنية المتمثلة فى الغرف السياحية والتجارية والصناعية بالاضافة إلى نقابة المرشدين قسموا مدن مصر جغرافيا بينهم لعقد مؤتمرات لدعم الدستور ، ويبلغ عدد العاملين بالسياحة نحو 4 مليون مواطن.