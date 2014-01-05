امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بمطروح من منهج الفصل الدراسي الثاني

كتب : محمد بخات الأحد 05-01-2014 16:58

اكتشف المعلمون بمركز ومدينة النجيلة بمحافظة مطروح، الذين يراقبون امتحانات النقل بمدارس "الفصل الواحد"، أن امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي جاء من منهج الفصل الدراسي الثاني، ما تسبب في إهدار المال العام من أوراق وحبر ومطابع ونقل إلى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ومكافأة واضعي الأسئلة، إلى جانب خروج التلاميذ في حالة نفسية سيئة، في ظل غياب دور وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ومسؤولي الامتحانات.

يأتي ذلك بعدما اشتكى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي من أن أسئلة امتحان اللغة العربية من خارج المنهج المقرر عليهم، قائلين لمراقبي اللجان "إحنا مأخدناش الأسئلة دي ولا الموضوعات دي شفناها قبل كده".

وأبلغ المراقبون ونظار المدارس مدير المدارس المجتمعي بمديرية التربية والتعليم بمطروح، الذي رفعها بدوره إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقرر إلغاء امتحان اللغة العربية وتحديد موعد جديد لتلاميذ الصف الرابع لمدارس الفصل الواحد.