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"التعليم" تطمئن على استعداد مدارس الدقهلية لاستقبال لجان الاستفتاء

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"التعليم" تطمئن على استعداد مدارس الدقهلية لاستقبال لجان الاستفتاء "التعليم" تطمئن على استعداد مدارس الدقهلية لاستقبال لجان الاستفتاء

كتب : صالح رمضان منذ 57 دقيقة

زارت الدكتورة مايسة فاضل، وكيل أول وزرة التربية والتعليم بالدقهلية ورئيس قطاع التعليم العام، بعض مدارس المحافظة، للاطمئنان على سير الامتحانات ومدى استعداد المدارس لاستقبال اللجان الانتخابية للاستفتاء على الدستور الجديد.

وزارت مدرسة المنصورة الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمة ومدرسة طلخا الثانوية الزراعية يرافقها محمد حسام الدين أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتأكدت من تأمين حجرات الأسئلة والنظام والمراقبة وانضباط اللجان ودقة أعمال التصحيح.

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