بالصور - صلاح يظهر في تدريبات بازل

ظهر محمد صلاح جناح بازل يوم الأحد في تدريبات فريقه التي يستعد بها للنصف الثاني من الدوري السويسري، رغم التقارير التي تفيد بانتقاله لليفربول قريبا.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية أن صلاح بات بين قوسين أو أدنى من الانتقال لليفربول بعدما وصلت المفاوضات بين بازل والحمر لمراحل متقدمة.

وخاض صلاح وزميله محمد النني أول تدريبات بازل في معسكره الشتوي الذي يستعد للنصف الثاني من الدوري.

يذكر أن بازل توج بطلا للشتاء عندما أنهى النصف الأول في مركز الصدارة قبل أكثر من أسبوعين خضع فيها الفريق السويسري للراحة، واحتفل صلاح بزفافه.

وكان صلاح قد أدى شعائر العمرة قبل أيام وعاد لمصر ثم سافر إلى سويسرا.

ويغادر فريق بازل إلى إسبانيا يوم الثلاثاء لخوض معسكر تدريبي لمدة عشرة أيام.

وينطلق النصف الثاني من الدوري السويسري يوم الثاني من فبراير المقبل، بعدما توقف لشهر ونصف بسبب العطلة الشتوية.