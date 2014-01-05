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سيف اليزل: الاستخبارات المصرية قادرة على ردع المؤامرات "القطرية - التركية"

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سيف اليزل: الاستخبارات المصرية قادرة على ردع المؤامرات "القطرية - التركية" سيف اليزل: الاستخبارات المصرية قادرة على ردع المؤامرات "القطرية - التركية"
صبرها نفد من تصرفات قطر "البذيئة" منذ 30 يونيو

كتب : ماهر هنداوي الأحد 05-01-2014 16:21

وصف اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، تصرفات قطر بالتدخل في الشأن الداخلي المصري بـ"البذيئة وغير المقبولة"، قائلًا: "صبرنا نفد من هذه التصرفات التي دأبت عليها حكوة قطر منذ انطلاق شرارة ثورة 30 يونيو".

وأضاف سيف اليزل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "مصر دولة كبيرة لا تتدخل في شؤون أي دولة أخرى، وبالتالي فهي لا تقبل من قريب أو بعيد أن تتدخل أي دولة مهما كان اسمها أو حجمها في شؤونها، وهذا هو المبدأ العام التي تعمل به مصر منذ عقود طويلة"، لافتًا إلى أن مصر تأخذ هذه التصرفات بحساسية شديدة خاصة سواء إذا صدرت من مسؤولين عرب أو أجانب في إطار التدخل في الشؤون الداخلية.

وأوضح الخبير الاستراتيجي: "ما قامت به مصر ضد تركيا عقب تدخلها في شؤوننا الداخلية يمكن أن يتكرر مع قطر أو أي دولة أخرى إذا ما رأت مصر ضرورة التصعيد لمجابهة مثل هذه التصرفات البذيئة وغير المقبولة"، مشيرًا إلى أن مصر تنظر رسميًا للرد على هذه التصرفات القطرية من منطلق: "هل تتراجع قطر وتعود لصوابها بعد استدعاء مصر للسفير القطري أم ستستمر في التصعيد"، لافتًا إلى أن الخيار الثاني لقطر سيحتم بالطبع التصعيد من الجانب المصري في اتخاذ قرار حاسم وحازم لمجابهة هذه التصرفات.

وعن العلاقات "القطرية - التركية" وخطورتها على الأمن القومي المصري، أكد سيف اليزل أن الاستخبارات المصرية تملك من القدرة والخبرة إمكانية الرد على هذه التآمرات التي باتت واضحة للعيان، لافتًا إلى أن أجهزة الاستخبارات المصرية ستتصدى بكل حسم ضد أي محاولة لاختراق الأمن القومي.

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