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كيري يعلن ترحيب واشنطن بمشاركة إيران في مؤتمر "جنيف-2"

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كيري يعلن ترحيب واشنطن بمشاركة إيران في مؤتمر "جنيف-2" كيري يعلن ترحيب واشنطن بمشاركة إيران في مؤتمر "جنيف-2"

كتب : أ ف ب الأحد 05-01-2014 15:51

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم انفتاح بلاده، إزاء مساهمة إيرانية مفيدة خلال مؤتمر السلام المقبل في سويسرا الهادف إلى إنهاء النزاع في سوريا، وقال كيرى في القدس "نحن مسرورون بأن تكون إيران مفيدة خلال مؤتمر جنيف-2 حول النزاع السوري، الذي أدى إلى مقتل 130 ألف شخص منذ مارس 2011".

لكن كيرى شدد على أن إيران التي وصفها بـ"حليفة دمشق"، يجب أن تدفع أيضا المفاوضات قدما حول برنامجها النووى وأن تتعاون مع المجموعة الدولية حول سوريا والملف النووي، وقال كيرى إن "إيران تعلم تماما ما عليها القيام به بالنسبة لبرنامجها النووي وكذلك بالنسبة لمؤتمر "جنيف-2"، وأن ما يلتزم به الجميع الآن هو محاولة التوصل إلى حل سلمي في سوريا".

ويعقد مؤتمر "جنيف-2" في مدينة مونترو السويسرية القريبة في 22 يناير، بعد أشهر من التأخير لكن الشكوك تبقى تحوم حول ما إذا كان سيعقد في الموعد المحدد.

ولم يعلن الائتلاف الوطني السوري بشكل قاطع موقفه من المشاركة في الاجتماع، وحذر في الآونة الأخيرة من أنه لن يحضر، في حال واصل الطيران السوري قصف شمال حلب الذي أوقع أكثر من 500 قتيل.

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