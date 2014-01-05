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أشلاء جثة تسقط من السماء في جدة

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أشلاء جثة تسقط من السماء في جدة أشلاء جثة تسقط من السماء في جدة

كتب : (أ.ف.ب): منذ 52 دقيقة

سقطت أشلاء جثة من السماء على أحد التقاطعات في جدة بغرب ، فيما أفادت الشرطة -اليوم- أنها تعود على الأرجح لشخص كان عالقا في حجرة عجلات طائرة مرت فوق الموقع.

وذكر الناطق الإعلامي باسم شرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق، في بيان، أن الشرطة تلقت بلاغا فجر عن وجود أشلاء جثة على تقاطع شارع التضامن العربي مع شارع الصحافة في حي مشرفة.

وبحسب البيان، فإن "أحد الشهود سمع سقوطها وارتطامها بالأرض". وذكر الناطق باسم الشرطة، أن "مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي ومدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني، أبلغا بالحادث وباشر عدد من الضباط المختصين من خلال المعاينة التحقيقات".

وبحسب البيان، فإن "تصور المختصين" هو "أن تلك الجثة كانت عالقة بحجرة (عجلات) إحدى الطائرات التي عبرت الموقع".

وقد تم تشكيل فريق عمل من الشرطة والمرور والدفاع المدني للتحقيق في ملابسات الحادث.

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