في غياب حازم إمام و عبد الواحد السيد ..طولان يختار 18 لاعبًا لمباراة طلائع الجيش

اختار حلمي طولان المدير الفني لنادي الزمالك قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق غدًا، الاثنين، بالدفاع الجوي استعداداً لمواجهة الطلائع يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الأسبوع الرابع للدوري .

وتضم القائمة 18 لاعبا هم : محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد أبو جبل ومحمود فتح الله وصلاح سليمان وحماده طلبه وأحمد سمير وعمر جابر ومحمد عبد الشافي ونور السيد وهاني سعيد وأحمد توفيق ومؤمن زكريا وإسلام عوض و مصطفى فتحي وسعيد محمد قطه ومحمد إبراهيم وأحمد علي وأحمد جعفر.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإنه من المقرر أن يغيب حازم إمام للإصابة وعبد الواحد السيد لعدم الجاهزية الفنية وياسر إبراهيم وعرفة السيد لأسباب فنية.