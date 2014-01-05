شيخ الأزهر يقرر احتفاظ أصحاب الوظائف الإشرافية بدرجاتهم فى المعاهد

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرارًا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون 103، والذى يقضى باحتفاظ شاغلى الوظائف الإشرافية بوظائفهم، التى كانوا يشغلونها بالمعاهد الأزهرية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة "موجه- موجه أول- موجه عام –مدير – وكيل إدارة تعليمية – شيخ معهد ووكيل معهد" على خلاف أحكام الباب الخامس من القانون 103 المضافة إليه بالقانون 156 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون 7 لسنة 2013 وهذه اللائحة، وذلك بصفة تذكارية ومؤقتة إلى حين شغلها بصفة أصلية بمن تتوافر فيه الشروط وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وتتضمن القرار تكليف قطاع المعاهد بالتنسيق مع المناطق بحصر الوظائف التى يتعين خلو شاغليها، ليكون شغلها بطريق التعيين أو عن طريق الترقية، بعد انقضاء هذا العام، بمراعاة الشروط والإجراءات والضوابط المنصوص عليها بأحكام الباب الخامس من القانون 103.

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