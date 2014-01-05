أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تعادل الاتحاد السكندري مع المقاولون والمقاصة مع الانتاج الحربي سلبيا في الدوري

Google+ Print
تعادل الاتحاد السكندري مع المقاولون والمقاصة مع الانتاج الحربي سلبيا في الدوري تعادل الاتحاد السكندري مع المقاولون والمقاصة مع الانتاج الحربي سلبيا في الدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع مضيفه المقاولون العرب بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على إستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز.

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء مرتين، وذلك في وجه حسام عبد الجواد لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 38 من الشوط الأول، ومحمد عادل لاعب المقاولون في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الثاني.

وارتفع رصيد المقاولون العرب بهذا التعادل إلى خمس نقاط في المركز الثاني للمجموعة الأولى، كما رفع الاتحاد رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم ضمن الجولة ذاتها، تعادل المقاصة مع مضيفه الإنتاج الحربي بدون أهداف أيضا، في لقاء أقيم على ملعب السلام، ليرفع المقاصة رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، فيما حصد الإنتاج الحربي أول نقطة له هذا الموسم ليحتل المركز الحادي عشر والأخير.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا