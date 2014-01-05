تعادل الاتحاد السكندري مع المقاولون والمقاصة مع الانتاج الحربي سلبيا في الدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع مضيفه المقاولون العرب بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على إستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز.

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء مرتين، وذلك في وجه حسام عبد الجواد لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 38 من الشوط الأول، ومحمد عادل لاعب المقاولون في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الثاني.

وارتفع رصيد المقاولون العرب بهذا التعادل إلى خمس نقاط في المركز الثاني للمجموعة الأولى، كما رفع الاتحاد رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم ضمن الجولة ذاتها، تعادل مصر المقاصة مع مضيفه الإنتاج الحربي بدون أهداف أيضا، في لقاء أقيم على ملعب السلام، ليرفع المقاصة رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، فيما حصد الإنتاج الحربي أول نقطة له هذا الموسم ليحتل المركز الحادي عشر والأخير.

أ ش أ