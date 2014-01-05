يعتقد الكثيرون أن دور الصيدلى ينحصر فقط فى قراءة الروشتة الطبية وإحضار الدواء. قالت الدكتورة أمنية عفيفى صيدلانية بالمركز الطبى لسكك حديد مصر، إن الصيدلى له دور كبير فى التعامل مع الأعراض المرضية التى قد يشكو منها بعض المرضى ويلجأون إلى الصيدلى لأنه الأقرب إليهم ولكن على الصيدلى أن يكون على قدر تلك المسئولية من خلال التعامل الصحيح مع مثل هذه الشكاوى، مضيفة أن الصيدلى هو الخبير الأول بالدواء والأقرب إلى المريض، لذا على عاتقه دور كبير فى توجيه النصيحة المناسبة أو الدواء المناسب أو الدكتور المختص.

وأضافت أمنية أن كثيرا من الحالات التى تتردد على الصيدلية، ومنها بعض السيدات ممن يعانين من مشاكل كحب الشباب، بالإضافة إلى تساقط الشعر، أو ظهور الشعر بأماكن غير مرغوب فيها بغزارة، فى تلك الحالة يجب سؤال المريضة عن انتظام الدورة الشهرية، ومدى الألم الذى تشعر به عند نزولها، بالإضافة إلى مدى زيادة الوزن فى تلك الفترة.

وتابعت أن هذه الأعراض قد تدل على الإصابة بمرض تكيس المبايض، لذا يجب أن تنصح المريضة بالخضوع لكشف لدى طبيب النساء والتوليد، للكشف عن الإصابة بهذا المرض.

وذكرت أمنية أن تكيس المبايض عبارة عن تواجد أكياس على المبيض، بمعنى أن المبيض يحاط بعدد من الأكياس المملوءة بسائل وتحاط بالقشرة الخارجية للمبيض ويصل عدد تلك الأكياس من 10-15 كيسا فى المبيض الواحد مما يجعل حجم المبيض كبير ويعوق عملية التبويض ويؤخر الحمل أو الدورة الشهرية.

وأضافت أنه غير معروف سبب الإصابة بهذا المرض حتى الآن، مشيرة إلى أن أكثر الدراسات أكدت أنه سبب جينى ووراثى، وتسبب الإصابة بتكيس المبايض لدى 20% من المتزوجين.

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