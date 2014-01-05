وزير السياحة:كبرى شركات السياحة الألمانية تسير 22 طائرة أسبوعيا لمصر

قال وزير السياحة هشام زعزوع، إن شركة FTI وهى واحدة من كبريات شركات السياحة التى تنظم رحلات لمصر فى السوق الألمانى تسير 22 طائرة أسبوعيا إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وطابا، بما يعد بادرة طيبة ومردودا جيدا لمجهودات الوزارة فى دعم منظمى الرحلات من خلال التسويق المشترك ودعم الطيران العارض.

> وأشار زعزوع فى تصريحات له، إلى أن ألمانيا تعد من الدول الخمسة الكبرى المصدرة للسياحة لمصر، وقد وصل عدد السائحين الألمان فى مصر 1,3 مليون سائح فى 2010 ووصل 1,1 مليون سائح عام 2012، بينما وصل فى 2014 حتى أكتوبر الماضى إلى 750 ألف سائح ألمانى.

وأوضح الوزير مدى أهمية السياحة للاقتصاد المصرى، وأنها مصدر دخل 16 مليون مواطن مصرى بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وأن الحكومة المصرية تولى كثيرا من الاهتمام لملف السياحة.

وأضاف زعزوع، أننا نقدر الحكومة الألمانية والشعب الألمانى يعشق مصر وخاصة شواطئ البحر الأحمر، وأن المستهدف لوزارة السياحة أن يصل عدد السائحين الألمان 2 مليون سائح فى 2014، مشيرا إلى أن ألمانيا كانت من أوائل الدول التى قامت بتخفيف تحذيرات السفر إلى مصر.

> يذكر أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة قامت بتنظيم عدة رحلات صحفية وتعريفية لشركات السياحة والمشاهير الألمان، كما نظمت العديد من القوافل السياحية فى ألمانيا، يضاف لذلك مشاركة الوزير فى إطلاق مشروع التصوير السينمائى للمقاصد السياحية وتنظيم منتدى اتحاد الإعلام السياحى الألمانى بالأقصر.

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