«يديعوت أحرونوت»: آلاف الأفارقة يتظاهرون وسط تل أبيب لنيل «اللجوء السياسي»

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الأحد، إن آلاف الأفارقة تظاهروا في العاصمة الإسرائيلية «تل أبيب»، الأحد، مطالبين بـ«حقهم» في نيل اللجوء السياسي، ووقف اعتقال المئات منهم.

وأضافت الصحيفة أن قرابة 20 ألف إفريقي طالبوا الحكومة الإسرائيلية باعتبارهم «لاجئين سياسيين»، ورفعوا لافتات تطالب إسرائيل بمعاملتهم بـ«إنسانية»، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية تعتبرهم «خطرا» على قوميتها، بحسب الصحيفة.

وطالب المتظاهرون الحكومة بمعاملتهم وفق الأعراف الدولية الضامنة لحياة كريمة للفارين من الأوضاع السياسية في دولهم .

كان متظاهرون أفارقة أعلنوا في تل أبيب، السبت، نيتهم الدخول في إضراب عام عن الطعام احتجاجًا على قرار الحكومة الإسرائيلية نقلهم إلى مكان احتجاز في النقب، قبيل إبعادهم إلى دولهم .

وفي تصريحات عدة لمسؤوليها اعتبرت وزارة الداخلية الإسرائيلية ظاهرة تسلل الأفارقة إلى إسرائيل كـ«السرطان واجب المواجهة»، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ديسمبر الماضي، نية حكومته التصدي لظاهرة تسلل الأفارقة.

ونشرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، قبل أشهر، تقريرا عن قيام وزارة خارجية تل أبيب بعقد اتفاق مع دولة إفريقية «لم تسمها» لاستيعاب ما لدى إسرائيل من لاجئين مقابل المال.