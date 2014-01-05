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مسؤول حكومي: القوات العراقية تستعد لشن هجوم كبير في الفلوجة

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مسؤول حكومي: القوات العراقية تستعد لشن هجوم كبير في الفلوجة مسؤول حكومي: القوات العراقية تستعد لشن هجوم كبير في الفلوجة

قال مسؤول حكومي عراقي، الأحد، إن القوات العراقية تستعد لشن هجوم كبير، في مدينة الفلوجة، التي يسيطر عليها مقاتلون من القاعدة، والتي تعرضت عام 2004، حرب أمريكية شرسة بهدف قمع التمرد فيها.

وأضاف المسؤول الحكومي أن «القوات العراقية تتهيأ لهجوم كبير في الفلوجة، وهي حتى الآن لم تنفذ سوى عمليات نوعية، بواسطة القوات الخاصة ضد مواقع محددة».

وذكر أن «الجيش حاليًا ينتشر في مواقع خارج المدينة، ليسمح للسكان بالنزوح إلى أماكن أخرى، قبل شن الهجوم لسحق الإرهابيين».

وخسرت القوات الأمنية العراقية، السبت، مدينة الفلوجة، بعدما خرجت عن سيطرتها ووقعت في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتشكل سيطرة تنظيم القاعدة على مركز مدينة الفلوجة حدثًا استثنائيًا، نظرًا إلى الرمزية الخاصة لهذه المدينة، التي خاضت معركتين شرستين مع القوات الأمريكية عام 2004.

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