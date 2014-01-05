غدًا ..مؤتمر صحفي لإدارة الأهلي لإعلان موقف النادي من قضية البث

يعقد حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي مؤتمراً صحفياً ظهر غداً بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لتحديد موقف النادى من كافة القضايا المطروحة على الساحة الرياضية .

و حسبما اشار الموقع الرسمي للنادي الاهلي، فإنه من المقرر أن يقوم رئيس الأهلى بحسم قضية البث التليفزيونى و استعراض خطوات التصعيد التي سيتخذها النادي للحفاظ على حقوقه في بث المباريات بشكل منفرد.

من جانبه، قال اللواء حسن مسعود مدير عام النادى أن جميع الإعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية مدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام الذى يستعرض فيه مجلس الإدارة كافة القضايا المطروحة على الساحة الرياضية خلال الفترة الحالية.