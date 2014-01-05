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طولان يكتفي بمران فني استعدادًا لدخول معسكر لقاء الجيش‎

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طولان يكتفي بمران فني استعدادًا لدخول معسكر لقاء الجيش‎ طولان يكتفي بمران فني استعدادًا لدخول معسكر لقاء الجيش‎

حلمى طولان

رفض حلمي طولان المدير الفني للزمالك أداء فريق الكرة لتقسيمة خلال المران الذي جرى ظهر اليوم، الأحد بملعب حلمي زامورا بميت عقبة استعدادا للقاء طلائع الجيش .

وحسبما اشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن طولان إكتفى بأداء اللاعبين لبعض الوحدات البدنية بجانب تدريبات فنية بالتصويب من خارج المنطقة والتدريب على الكرات العرضية.

ومن المنتظر أن يعوض طولان بخوض تقسيمة نهائية خلال مران الفريق المقرر له غدا، الاثنين، في معسكر الدفاع الجوي والذي سيتحدد في ضوئها التشكيل الذي من المنتظر أن يخوض به الفريق اللقاء .

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