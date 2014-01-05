"حماية المستهلك" يحيل شركتين لبيع السيراميك والأدوات الصحية إلى النيابة العامة

كتب : وائل سعد منذ 11 دقيقة

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة عبد الواحد للأدوات الصحية وشركة أولاد عمر الطوانسي للسيراميك، إلى النيابة العامة؛ نظرًا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارين الصادرين ضدهما من مجلس إدارة الجهاز، بإلزامهما باستبدال المنتجات محل شكوى زبائن وفقًا للقانون.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الـ15 يومًا التي قررها المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى، وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأشار "يعقوب" إلى أن الإحالة جاءت بناء على تضرر الشاكين من شرائهما "سيراميك" يحمل إحدى العلامات التجارية الكبرى من المشكو في حقه، وتبين لهما بعد لصقه وجود اختلاف بدرجات الألوان، وهو ما يؤكد عدم مطابقة السيراميك للمواصفات المتفق عليها، إلا أن المشكو في حقهما نفيا مسؤوليتهما عن تلك المنتجات بزعم أن الشاكي عاين السيراميك قبل استلامه ولم يعترض عليه، وأن درجة اللون مطابقة لما هو مثبت على الكرتونة من الخارج.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تمت مباشرة التحقيق في الشكوتين، وبسؤال الشركة صاحبة العلامة التجارية حول الواقعة أفادت بأن المسؤولية ترجع على الموزع لأنه سلم الشاكي درجتي لون مختلفتين من نفس نوع السيراميك، حيث يتم إثبات كود خاص بدرجة اللون على كل كرتونة، وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بإلزام الشركتين باستبدال السيراميك المعيب بآخر مطابق لنفس درجة اللون مع تحميلهما قيمة أعمال التكسير وتكاليف إعادة التركيب، ولكن الشركتين لم تمتثلا للقرار فتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدهما لمخالفتهما.