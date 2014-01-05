Oprah تكلل خطوبة 20 عاماً بالزواج

بعد خطوبة استمرت عشرين عاماً، أعلنت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري زواجها من خطيبها ستيدمان جراهام معبرة عن إقدامها على هذه الخطوة بقولها: "أنا لست امرأة تقليدية، ولم أعش حياة تقليدية، ولن يكون زفافي تقليدياً"، أما عن جراهام فقد صرح قائلاً: "قررت أنا وأوبرا الارتباط رسمياً لنكمل معاً حياتنا كزوجين، خصوصاً بوجود التوافق الروحي بيننا، وسأرتبط بها إلى الأبد، وأرغب بأن أدفن إلى جانبها بعد وفاتي"، وفقاً لما ذكره موقع "sheknows".

يذكر أن أوبرا عاشت طفولة فقيرة، فقد كان والدها حلاقاً، بالإضافة إلى عمله ببعض المشاريع الصغيرة، أما عن والدتها فكانت تعمل في خدمة البيوت، وعاشت أوبرا عند جدتها في حي فقير بعد انفصال والديها، وكافحت في مسيرتها العملية ما بين المسرح والإذاعة إلى أن وصلت إلى تقديم البرامج التلفزيونية التي أثرت سيرتها الذاتية، وأكسبتها ثروة جعلتها من أغنى نساء العالم.