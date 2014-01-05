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تقارير طبية تكشف السبب الحقيقي لوفاة walker

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تقارير طبية تكشف السبب الحقيقي لوفاة walker تقارير طبية تكشف السبب الحقيقي لوفاة walker

تستمر التحقيقات في قضية حادث Paul Walker الذي أودى بحياته، بعدما كان مع صديقه الذي يقود سيارته بسرعة 100 كلم في كاليفورنيا في 30 تشرين الثاني.
فأوضحت التقارير الطبية أن السرعة الزائدة هي السبب الوحيد في مقتل Paul Walker وصديقه Roger Rodas، الذي فجأة فقد السيطرة على السيارة من دون أي سبب يذكر، ما أدى إلى إصطدامها بشجرة ودوارانها 180 درجة، ولكن مؤخراً أشار الأطباء بعد تشريح الجثة، أن Paul يبدو وكأنه كان مستعداً لهذه الصدمة قبل أن تحدث من جراء "موقف ملاكمي" حصل معه، أدى إلى كسر حوضه وضلوعه ويده اليسرى بالإضافة إلى فكه.
كما وأكد التقرير أن Paul بقي على قيد الحياة لوقت قصير بعد الحادث، نظراً لوجود دخان أسود في رئتيه وهذا دليل على إنه كان ما زال يتنفس بعد الصدمة.
يذكر ان التقرير أكد بأن أجسام Paul وصديقه Roger خلت من أي أثار كحول أو مشروب.

 

 

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