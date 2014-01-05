عصام الأمير يقرر تشكيل لجنة عليا للإشرف على رقمنة تراث "ماسبيرو"

كتب : انتصار حسنى منذ 28 دقيقة

فى إطار مشروع الحفاظ على التراث المرئي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من أعمال درامية وبرامجية، والذى أطلقته وزيرة الإعلام د. درية شرف الدين، وتتابع خطوات العمل فيه أولاً بأول، فقد أصدر عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قراراً بتشكيل لجنة عليا لرقمنة الإنتاج المرئى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون برئاسته وعضوية رؤساء قطاعات الاتحاد المعنيين بالمشروع (التليفزيون / الهندسة الإذاعية / الأمانة العامة / الأخبار / القنوات الإقليمية / القنوات المتخصصة / الاقتصادي / الأمن) وتنبثق من اللجنة عدة لجان فرعية بكل قطاع وهي: لجنة جمع بيانات الشرائط ومهمتها فحص الشرائط الموجودة فى مكتبة كل قطاع واستيفاء استمارة تحتوى على بيانات تفصليلية – برامجية و إدارية و هندسية – لكل شريط.

ولجنة الفرز والتصنيف ويكون عملها تصنيف الشرائط وفقاً لما جاء باستمارة بيانات كل شريط بكل التصنيفات الممكنة (دراما / تقارير / وثائقي).

ولجنة المشاهدة وتختص بمشاهدة أجزاء من المادة المرئية المخزنة على الشرائط لتقرر لكل شريط على حدة مدى أهمية ما هو مسجل عليه من مواد.

واللجنة الهندسية وتختص بالبحث حول أفضل المواصفات الهندسية والمعايير العالمية لنسق الفيديو الرقمي ( Video digital format) التى سيتم التحويل اليه، كما تقوم اللجنة بتحديد واقتراح احتياجات الاتحاد من الأجهزة والمعدات والبرمجيات والوسائط التى تستخدم فى رقمنة وتخزين المحتوى المرئى بالنسق المقترح وايضاً متابعة عملية الرقمنة والتأكد من تنفيذها لكافة التوصيات الفنية وتقديم الدعم الفنى.

ولجنة الرقمنة وتقوم بالتنفيذ الفعلى بتحويل الشرائط الى ملفات حاسوبية رقمية وفقاً للموصفات الفنية المعدة من قبل اللجنة الهندسية.

ولجنة إدخال البيانات والتوثيق ويكون عملها باستخدام النظام الآلى المعد من قبل لجنة قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات بإدخال بيانات الأعمال المدونة فى استمارة جمع البيانات الواردة من لجان بيانات جمع الشرائط.

ولجنة الملكية الفكرية وتختص بتحديد موقف الاتحاد من ملكية الأعمال الموجودة على كل شريط والحقوق التى حصل عليها الاتحاد من الغير لاستغلال هذا المحتوى، و كذا الحقوق التى منحها الاتحاد لاطراف خارجية لاستغلال محتوى يملكه، وحدود هذه الحقوق الزمنية والقانونية وأن يتم تسجيل هذه المعلومات فى قاعدة البيانات.