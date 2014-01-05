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موظف يسلّم رجال الأمن 800 دولار عثر عليها أسفل طائرة بالمطار

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موظف يسلّم رجال الأمن 800 دولار عثر عليها أسفل طائرة بالمطار موظف يسلّم رجال الأمن 800 دولار عثر عليها أسفل طائرة بالمطار

قام موظف بشركة للطيران اليوم، الأحد، بتسليم رجال الأمن بمطار القاهرة 800 دولار عثر عليها أسفل إحدى الطائرات، وتم النداء على صاحبها، ولم يتقدّم أحد لاستلامها وإيداعها فى وديعة الجمارك.

وفى أثناء قيام المدعو "محمد أحمد"، ويعمل منظّم رحلات مصر للطيران، بالإشراف على تسفير إحدى الطائرات، عثر على مظروف أبيض مكتوبا عليه اسم "أيمن حسن على" وبداخله 800 دولار، فقام بتسليمه للمقدم مدحت عبد المتعال، رئيس نوبتجية الشرطة، حيث قام بالنداء على صاحب المظروف، ولكن لم يتقدم أحد لاستلامه، فتم تحويل المبلغ للعملة المصرية وإيداعه فى وديعة الجمارك، لحين تقدّم صاحبه لاستلامه أو تحويله لخزينة الجمارك.

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