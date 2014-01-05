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انشقاق 2 من أعضاء "الحرية والعدالة" عن الحزب بدمياط الجديدة

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انشقاق 2 من أعضاء "الحرية والعدالة" عن الحزب بدمياط الجديدة انشقاق 2 من أعضاء "الحرية والعدالة" عن الحزب بدمياط الجديدة

كتب : سهاد الخضري منذ 58 دقيقة

تقدم اثنان من أعضاء حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ قليل، لقسم شرطة دمياط الجديدة للتنازل رسميا في محضر رسمي عن عضوية الحزب، حيث قاما بتسليم الكارنيه الخاص بهما للرائد محمد سرحان، مفتش مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة.

وعلمت "الوطن" بأسماء المتنازلين وهما العدوي العدوي علي يوسف "موظف بالمعاش"، وأحمد عيد المندوه الشامي "موظف بمدرسة الأمل للصم والبكم".

وأوضح المتنازلان في محضر تنازلهما أنهما قررا التنازل بعدما التأكد من أن الجماعة تعمل على خراب البلاد، على حد قولهم.

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