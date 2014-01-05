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رئيس "الغرف الإسلامية" يطالب الدول العربية بمساعدة مصر.. ويؤكد: الدستور الجديد يشجع الاستثمار

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رئيس "الغرف الإسلامية" يطالب الدول العربية بمساعدة مصر.. ويؤكد: الدستور الجديد يشجع الاستثمار رئيس "الغرف الإسلامية" يطالب الدول العربية بمساعدة مصر.. ويؤكد: الدستور الجديد يشجع الاستثمار

كتب : جهاد الطويل منذ 25 دقيقة

طالب الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الدول العربية بمد يد المساعدة إلى في تلك المرحلة الحرجة؛ وذلك من خلال عودة التواصل المثمر بين مجتمع الأعمال المصري والخليجي، والوقوف على آليات جديدة لتفعيل ومضاعفة النشاط الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على مبادرات تنشيط الاستثمارات العربية البينية بين مصر والدول العربية.

وشدد الشيخ صالح كامل على أن مثل هذه المبادرات الاقتصادية من شأنها تقوية التعاون العربي - العربي، بما يخدم اقتصاديات الدول المشاركة بها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرف الإسلامية: "اتفاقية التعاون بين غرفة جدة التجارية والغرف التجارية المصرية تأتي من رؤية القطاع الخاص بين البلدين في زيادة الاستثمارات من منطلق الواجب الوطني، فهناك رغبة من المستثمرين السعوديين في عقد سلسلة من الاجتماعات بجدة مع الجانب المصري من أجل بدء الخطوات التنفيذية للمشروعات المصرية - ".

وأكد الشيخ صالح كامل أنه متفائل بشأن العلاقات المصرية - السعودية، خاصة بعد إقرار الدستور المصري الجديد، لافتًا إلى أن الدستور الجديد يعطي طمأنة للمستثمر العربي للاستثمار في مصر لأنه يحترم الاتفاقيات والالتزامات الدولية.

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