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وكيل جهاز المخابرات الأسبق: قطر أرسلت لحماس 250 مليون دولار لمساندة مرسي

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وكيل جهاز المخابرات الأسبق: قطر أرسلت لحماس 250 مليون دولار لمساندة مرسي وكيل جهاز المخابرات الأسبق: قطر أرسلت لحماس 250 مليون دولار لمساندة مرسي

كتب : فاطمة النشابي الأحد 05-01-2014 13:07

أكد اللواء ثروت جودة، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، أن وزير الخارجية القطري أرسل إلى رئيس المقالة في غزة 250 مليون دولار؛ من أجل دعم الرئيس السابق محمد مرسي خلال حكمه لمصر، وتمكين مفاصل تنظيم الإخوان من مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لم يكن الوحيد، وأن دولة قطر هي الممول الرئيسي لإرهاب الإخوان.

وأضاف وكيل جهاز المخابرات الأسبق، خلال لقائه بالإعلامية هناء سمري، في برنامج "البداية" على فضائية "أونست"، أن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية المهندس خيرت الشاطر، كانت ثروته تبلغ نحو 2 مليار دولار، ووصلت مع انتهاء حكم الإخوان إلى نحو 20 مليار دولار، استخدم مبالغ ضخمة منها في دعم الفوضى التي تحدث في الشارع المصري.

وشدد "جودة" على أن الشاطر يصدر تعليماته لتنظيم الإخوان وقواعده من خلال وجوده في السجن، مشددًا على أن جماعة الإخوان منذ عام 1928 حتى الآن، وهي تعتمد على مبدأ الحرب النفسية والشائعات، بالإضافة لدفع تنظيمات أخرى لممارسات الإرهاب بالوكالة عنها.

وعن حقيقة جماعة أنصار بيت المقدس، أكد وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق امتلاكه معلومات تؤكد أنها تضم عدة تنظيمات إرهابية يتراوح أعدادهم من 6 إلى 10 تنظيمات دخلت بعد الثورة من بينها حركة حماس وكتائب عزالدين القسام، تحت قيادة محمد الظواهري، وأنهم يمارسون أعمالهم تحت مسمى الجماعة.

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