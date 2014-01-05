الليلة.. رئيس ائتلاف القبائل العربية ضيف برنامج "مصر كل يوم" على "المحور 2"

كتب : فاطمة النشابي الأحد 05-01-2014 13:20

تعرض قناة المحور 2، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، حلقة جديدة من برنامج "مصر كل يوم"، وخلال الحلقة يستضيف الإعلامي نصر القفاص، القس إكرام لمعي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور إيهاب الخراط الأمين العام للهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

تناقش الفقرة، هل يؤثر الإرهاب على مشاركة المسيحيين في احتفالات عيد الميلاد؟، وهل تنجح دعوات الإخوان لعدم مشاركة المسيحيين فى استفتاء الدستور؟.

كما يستضيف البرنامج، في الفقرة الثانية، الشيخ راشد السبع رئيس ائتلاف القبائل العربية في مصر، وحوار حول، لماذا أيدت القبائل العربية جماعة الإخوان ومرسي في انتخابات البرلمان والرئاسة؟، وهل تعلمت القبائل من خديعة الإخوان؟.