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الليلة.. حمدي الفخراني وطارق الخولي ضيفا برنامج "90 دقيقة"

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الليلة.. حمدي الفخراني وطارق الخولي ضيفا برنامج "90 دقيقة" الليلة.. حمدي الفخراني وطارق الخولي ضيفا برنامج "90 دقيقة"

كتب : فاطمة النشابي الأحد 05-01-2014 13:24

يستضيف برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور1، مساء اليوم، في الفقرة الأولى طارق الخولي مؤسس حزب 6 أبريل، وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب سابقًا، وعلاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحوار حول ما تضمنه تسريبات المكالمات التليفونية لبعض النشطاء السياسيين، والبلاغ الذي تقدم به "الفخراني" حول ما تضمنته هذه المكالمات من إضرار بالأمن القومي المصري، وضرورة التحقيق في التمويل الأجنبي لحركة 6 أبريل، ولماذا يعترض البعض على إذاعة هذه المكالمات؟.

كما يدور حوار، حول تحالف حركة 6 أبريل مع جماعة الإخوان، ورفض طارق الخولي هذا التحالف والعديد من القضايا.

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