بالصور| الأشقاء يتألقون في "the Voice".. و"كاظم" يضم 5 مواهب وصابر يكتفي بواحدة

كتب : سهيلة حامد منذ 53 دقيقة

شهدت الحلقة الثانية من برنامج المسابقات "the Voice" بموسمه الثاني على MBC1 وMBC مصر العديد من المفاجآت، ولعلّ أبرز ما تضمّنته الحلقة، توافد الأشقّاء والشقيقات معا إلى البرنامج، وإبداعهم على مسرحه، وتنافس المدرّبين بموازاة ذلك على ضمّهم إلى فرقهم، فالشقيقان عمار وغازي خطاب قدّما أداءً متميزاً، لينضمّ عمار إلى فريق كاظم الساهر، وشقيقه غازي إلى فريق عاصي الحلاني.

وكذلك الشقيقتان حنين وهالة القصير اللتان أبهرتا الحضور بقوة صوتيْهما، وقدرتهما الفذّة على التنقّل ما بين الطبقات على نحوٍ احترافي، إذ انضمت حنين إلى فريق كاظم الساهر، فيما انضمت هالة إلى فريق عاصي الحلاني، الذي خاض "معركة" مع زملائه المدرّبين تمكّن على إثرها من إقناع هالة بالانضمام إلى فريقه، بعد أن حاول المدرّبون الآخرون استمالتها بشتّى الطرق، أما ريتا موفسيسيان العراقية المقيمة في النمسا منذ أكثر من 21 عاماً والتي تبلغ من العمر 45 عاماً، ففاجأت الجميع بأغنية من صميم التراث العراقي كاد أن يطويها الزمن.

وخلال الحلقة، توزّعت الأصوات المتأهّلة على فرق المدرّبين الأربعة، فضمّ كاظم الساهر إلى فريقه كلا من: ستّار سعد من العراق الذي غنّى "أمل منك"، وعمار خطاب من سوريا الذي أبدع في غناء موال "يا من يرى أدمعي"، وريتا موفسيسيان من العراق التي اختارت من التراث العراقي أغنية "نوبة مخمّرة ونوبة مغشّاية"، وإنجريد بواب من لبنان التي تألقت بأغنية "If I ain’t got you" واستدار لها المدرّبون الأربعة، وحنين القصير من سوريا بأغنية "يا حبيبي".

أما عاصي الحلاني فضمّ إلى فريقه: غازي خطاب من سوريا الذي غنى "شمس الأصيل"، ومحمد عبدالعزيز من السعودية الذي غنى "المسافر"، وهالة القصير من سوريا التي غنّت "في يوم وليلة".

بدورها، ضمّت شيرين عبدالوهاب إلى فريقها: سلام ناكوزي من لبنان الذي غنى "أي دمعة حزن"، وأميرة سعيد من مصر التي غنت "أهو ده اللي صار".

كما ضمّ صابر الرباعي موهبةً واحدة خلال هذه الحلقة هي: نانسي نصر الله من لبنان التي غنّت بالأسبانية "Historia De Un Amor".