«المرصد السوري»: جبهة النصرة تعدم 10 جنود من القوات النظامية في حلب

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن مقاتلين من جبهة النصرة في مدينة حلب أعدموا، السبت، 10 جنود من القوات النظامية، رميًا بالرصاص، وذلك بعد إخضاعهم لمحكمة شرعية.

وقال «المرصد» في بيان، الأحد، إن الجنود تم أسرهم في معركة السيطرة على مستشفى الكندي، كما لقي 5 مقاتلين من الكتائب المقاتلة حتفهم بعد تفجير سيارة مفخخة، ليلة السبت، أمام مركز الشرطة في بلدة حريتان .

وأضاف أن هناك معلومات عن مقتل 14 مقاتلًا، من لواء مقاتل، إثر استهداف الدولة الإسلامية في العراق والشام سيارتهم قرب بلدة تل رفعت، وفي محافظة الحسكة، تدور منذ، فجر الأحد، اشتباكات عنيفة بين كتائب إسلامية مقاتلة ووحدات حماية الشعب الكردي، في قرية الحسينية بمحيط بلدة تل حميس، وسط أنباء عن السيطرة على مراكز في القرية، كما لقي مقاتل كردي من جبهة النصرة حتفه خلال اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردي، السبت، في محيط تل حميس.

وتابع أن «رجلين استُشهدا من عائلة واحدة، من بلدة الشدادي، تحت التعذيب في سجون القوات النظامية، السبت».

وذكر «المرصد» أن القوات النظامية قصفت مناطق في مدينة يبرود، في ريف دمشق، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا، كما استُشهد رجل من مدينة دوما بظروف مجهولة، وفي اللاذقية تم توثيق استشهاد طفلة جراء قصف الطيران المروحي، صباح الأحد، مناطق في بلدة سلمى بجبل الأكراد تزامنًا مع قصف القوات النظامية على البلدة ، كما تتعرض مناطق في جبل الأكراد لقصف من قبل القوات النظامية دون أنباء عن إصابات