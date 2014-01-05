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"الداخلية" تطلب تغيير موعد الإضراب.. و"الأطباء": إضرابنا مهني بحت ولن نسمح باستغلاله سياسيا

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"الداخلية" تطلب تغيير موعد الإضراب.. و"الأطباء": إضرابنا مهني بحت ولن نسمح باستغلاله سياسيا "الداخلية" تطلب تغيير موعد الإضراب.. و"الأطباء": إضرابنا مهني بحت ولن نسمح باستغلاله سياسيا

كتب : محمد سليمان منذ 7 دقائق

أكدت نقابة الأطباء أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اتفق مع هيئة مكتبها خلال لقائها به أمس، على تأمين المستشفيات، وذلك عن طريق اشتراك الأمن الشرطي مع الأمن الإداري للمستشفيات في تنظيم دخول مرافقي المرضى للمستشفى.

وأشارت النقابة في بيان لها، اليوم، إلى أنه جرى الاتفاق على أن يتم استدعاء قوة إضافية في حالة حدوث أي حالة طارئة لتعزيز حماية المستشفيات، وفي حالة حدوث اعتداء على المستشفيات يتم عمل مذكرة بالواقعة عن طريق الإدارة، وترسل مع موظف لقسم الشرطة ليتم عمل محضر، ويرسل للنيابة ليتم استيفائه عن طريق استدعاء الأطباء، وأي من الطاقم الطبي المعتدى عليه للإدلاء بأقوالهم في النيابة.

وقال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة، إن الوزير طلب توضيحات عن أسباب الإضراب المزمع له الأربعاء، ومطالب الأطباء، وتساءل عن إمكانية تغيير اليوم لموافقته مع محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على صعوبة تغيير الموعد لأنه قرار جمعية عمومية، وأن الإضراب مهني بحت، وغير مسموح بأي محاولة لاستغلال الإضراب سياسيًا.

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