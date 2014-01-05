تجربة إخلاء ناجحة لحريق وهمي في فيلا روتانا – دبي

بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني أجرت إدارة فيلا روتانا دبي تجربة إخلاء ومكافحة حريق وهمي تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة للنزلاء، العاملين وضيوف فيلا روتانا.

"يتطلع كل ضيف لقضاء إقامة ممتعة ولكن السلامة هي أولوياتهم التي هي شغلنا الشاغل في جميع الأوقات ولهذا نبذل قصارى جهدنا لتطوير الإجراءات والتدابير التي تضمن السلامة والأمن لكافة المتواجدين في فيلا روتانا دبي وأود اغتنام هذه الفرصة لأشكر جهود كافة الزملاء والعاملين في الدفاع المدني في دبي، فريق مكافحة الحرائق، إسعاف وشرطة دبي" علق كنان الغراوي، مدير عام فيلا، رحاب ورمال روتانا.

أما غوفيندان كوتي، رئيس مهندسي فيلا روتانا فقد علق قائلاً:" نحن لا نستطيع التنبؤ بوقت او نوع الحوادث وكذلك لا نستطيع منع حدوثها ولكن يمكننا العمل على التوعية بماهية التصرف عند مواجهة أي طارئ. لقد تم تحديد ساعات معينة لتدريب موظفينا على كيفية التعامل مع الحوادث المفاجئة ومكافحة الحرائق التي يمكن أن تحدث".

إن مواجهة أي طارئ أمر صعب بالتأكيد ويعتبر التحضير المسبق للتعامل مع الطوارئ وبالذات الحرائق ضروري جداً لتجنبها ومعرفة كيفية التصرف في حال حدوثها لتفادي الأضرار التي قد تنجم عنها وقد قام الفريق في فيلا روتانا ـ دبي بدراسة ووضع خطة لتنفيذ تجربة الإخلاء للحريق الوهمي فقد عقدت عدة اجتماعات للمحافظة على أمن سير العملية حيث بالإضافة الى تدريب الموظفين الجدد على كيفية تنفيذ الإخلاء ومكافحة الحريق تم إعلام الضيوف بالمهمة حرصاً على عدم إصابتهم بالقلق ولدعوتهم الى المشاركة في الإخلاء في حال رغبتهم بذلك.

إنطلقت صافرات الإنذار بحضور الدفاع المدني وفريق الإنقاذ وبدأت عملية الإخلاء التي اشترك فيها ضيوف، نزلاء وموظفي فيلا روتانا الذين أثنوا على التجربة التي كانت مثال حي لتدريب موظفي فيلا روتانا على طرق الوقاية من الحريق، الإخلاء، سبل الأمان، كيفية إستخدام طفايات الحريق والإسعافات الأولية حيث تمت كافة الاجراءات التي يجب على الفريق تنفيذها في حال لو كان الحريق حقيقياً وقد تمت كافة الاجراءات بنجاح.